Опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом пал под натиском российской гаубицы

МО: расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) пал под натиском российской гаубицы «Мста-Б» на краснолиманском направлении. Об уничтожении противника расчетом ВС РФ сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Военнослужащие расчета буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" Центрального военного округа (ЦВО), точным попаданием уничтожил опорный пункт противника в зоне проведения специальной военной операции», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее разведка Украины признала провал трех операций по захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов. Навстречу украинскому десанту, пытавшемуся высадиться на берегу близ ЗАЭС, раз за разом выходили российские войска с танками.