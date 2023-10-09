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02:12, 9 октября 2023Бывший СССР

Разведка Украины признала провал операций по захвату Запорожской АЭС

Глава ГУР Украины Буданов: спецназ провалил три попытки захвата Запорожской АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev / Argumenty i Fakty / Globallookpress.com

Спецназовцы ГУР провалили три операции по атаке и захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В этом признался начальник Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов в интервью украинскому изданию NV, сообщает ТАСС в Telegram-канале.

Первая попытка был предпринята украинской стороной в августе 2022 года. Спецназовцы стремились создать плацдарм для атаки и захвата на левом берегу, для этого они пересекли Каховское водохранилище неподалеку от Энергодара на быстроходных лодках, но в итоге им пришлось отступить.

В еще двух попытках высадиться на левом Днепре рядом с Запорожской АЭС принимали участие несколько сотен человек, среди них были и иностранцы. Когда украинский десант попытался высадиться на берегу, российские военнослужащие вывели навстречу тяжелую технику, в том числе танки, за этим вскоре последовало отступление противника.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал с западными кураторами новое наступление украинских войск в октябре на херсонском и запорожском направлениях. В частности, спецназом сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируется захват ЗАЭС.

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