Муж звезды «Ворониных» попал в больницу после свидания с супругой в стоматологии

Мужа звезды «Ворониных» Волковой госпитализировали после свидания в стоматологии

Муж звезды сериала «Воронины» Екатерины Волковой попал в больницу после свидания с супругой в стоматологии. Об этом сама актриса сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Танцора Андрея Карпова госпитализировали с разбитым подбородком спустя сутки после произошедшего. По словам Волковой, мужчине провели полное обследование ротовой полости и удалили зуб мудрости, сделав анестезию. На следующее утро у него закружилась голова.

«Единственное, чего мы не учли — что удаление было вечером, а зуб оказал нехилое сопротивление. Наркоз мужественно держался, поэтому по приезде Андрюха сразу же лег. А когда проснулся с утра, у него началось головокружение, которое он, как и любой мужик, проигнорировал. Как итог — обморок, разбитый подбородок, поездка в больницу, наложение швов», — рассказала артистка. Она отметила, что часто ходят на свидания по воскресеньям с мужем.

Ранее Екатерина Волкова рассказала о том, как относится к популярности своей героини из «Ворониных». Волкова исполнила в шоу одну из главных ролей — Веру Воронину. На вопрос журналиста о том, как актриса относится к тому, что большинство людей знают ее именно по роли в «Ворониных», Волкова ответила, что благодарна проекту.

