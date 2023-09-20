Звезда «Ворониных» рассказала об отношении к популярности своей героини

Волкова рассказала об отношении к популярности своей героини из «Ворониных»

Звезда сериала «Воронины», актриса Екатерина Волкова рассказала о том, как относится к популярности своей героини из шоу. Ее цитирует «Леди.Mail.ru».

Волкова исполнила в сериале одну из главных ролей — Веру Воронину. На вопрос журналиста о том, как актриса относится к тому, что большинство людей знают ее именно по роли в «Ворониных», Волкова ответила, что благодарна шоу. «"Воронины" подарили мне колоссальную популярность и востребованность. А для артиста это очень-очень важно. Меня часто дети называют Верой, а иногда даже и взрослые», — сказала она.

Актриса также вспомнила случай, который произошел с ней во время отдыха в Турции. «Если взрослые не обращают внимания, кто там отдыхает, то дети сразу расскажут родителям. И вот уже вечером за ужином или на пляже подходят: "Верочка! Можно сфотографироваться?" Выходишь из ресторана, а там вереница детей стоит, которые тебя ждут. И это прекрасно — значит, я не зря работаю», — заключила Волкова.

Ранее звезда «Ворониных» пообещала накопить на квартиру для дочери.

«Воронины» — адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда», последняя серия которого вышла в 2005 году. Премьера отечественной версии состоялась в 2009 году. Главные роли исполнили Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужников, Юлия Куварзина, Анна Фроловцева и Борис Клюев.