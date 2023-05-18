Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:43, 18 мая 2023Среда обитания

Звезда «Ворониных» пообещала накопить на квартиру для дочери

Актриса Екатерина Волкова рассказала, что после выплаты ипотеки копит на жилье для дочери

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Звезда сериала «Воронины», актриса Екатерина Волкова рассказала, что после закрытия ипотеки на загородный дом целью накоплений для нее стала квартира для дочери. Об этом она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Один из подписчиков отметил, что недавно актриса и ее супруг, архитектор Андрей Карпов, выплатили ипотечный кредит за дом. У Волковой поинтересовались, на что теперь семья будет откладывать деньги.

На данный момент актриса пообещала копить деньги на жилье для дочери, которая пока учится в школе. «На квартиру для Лизы», — уточнила звезда сериала.

Волкова рассказала о погашенной ипотеке в декабре 2022 года. Она отметила, что изначально вместе с супругом оформляла кредит на 15 лет, однако у них получилось выплатить его за восемь. Актриса попросила не спрашивать о переплате и назвала эту тему отдельной болью.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Кремле подтвердили продление зерновой сделки
Телескоп Уэбба впервые обнаружил кометную воду в главном поясе астероидов
Елена Воробей рассказала об изменении отношения к «Аншлагу»
Стивен Кинг впечатлился фильмом «Флэш» с Эзрой Миллером
Билли Айлиш рассталась с фронтменом The Neighbourhood
Обнаружен механизм восстановления ДНК у бактерий
В российском регионе студент ударил ножом однокурсника из-за фотографии
Звезда «Ворониных» пообещала накопить на квартиру для дочери
В Подмосковье семилетняя девочка два года прожила с рогом единорога во лбу
ВСУ второй раз за день обстреляли приграничный российский поселок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.