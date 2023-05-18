Звезда «Ворониных» пообещала накопить на квартиру для дочери

Актриса Екатерина Волкова рассказала, что после выплаты ипотеки копит на жилье для дочери

Звезда сериала «Воронины», актриса Екатерина Волкова рассказала, что после закрытия ипотеки на загородный дом целью накоплений для нее стала квартира для дочери. Об этом она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Один из подписчиков отметил, что недавно актриса и ее супруг, архитектор Андрей Карпов, выплатили ипотечный кредит за дом. У Волковой поинтересовались, на что теперь семья будет откладывать деньги.

На данный момент актриса пообещала копить деньги на жилье для дочери, которая пока учится в школе. «На квартиру для Лизы», — уточнила звезда сериала.

Волкова рассказала о погашенной ипотеке в декабре 2022 года. Она отметила, что изначально вместе с супругом оформляла кредит на 15 лет, однако у них получилось выплатить его за восемь. Актриса попросила не спрашивать о переплате и назвала эту тему отдельной болью.