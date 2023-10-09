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15:45, 9 октября 2023Бывший СССР

На Украине призвали к переговорам с Россией из-за конфликта в Израиле

Экс-советник Кучмы Соскин: Украине нужны переговоры из-за конфликта в Израиле

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Украине нужно начинать переговоры с Москвой для заключения мирного соглашения из-за начала конфликта в Израиле. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Однозначно теперь надо немедленно отменять военное положение и начинать переговоры между правительствами Украины и России. Другого варианта не существует. Нужно временное перемирие и надо провести выборы», — призвал экс-советник.

Соскин подчеркнул, что Киев может лишиться военной и финансовой помощи из США, поскольку в непростой ситуации оказался главный союзник Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что внимание мировых политиков и общественности по отношению к украинскому конфликту вряд ли снизится после обострения ситуации в Израиле. «Это такие двойные стандарты, что все внимание к нам, и нет внимания к другим конфликтам», — объяснила депутат.

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    Алевтина Запольская
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