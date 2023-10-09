Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:40, 9 октября 2023Мир

В России высказались о снижении внимания к Украине из-за конфликта в Израиле

Депутат Журова усомнилась в снижении внимания к Украине из-за ситуации в Израиле

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Внимание мировых политиков и общественности по отношению к украинскому конфликту вряд ли снизится после обострения ситуации в Израиле. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Это такие двойные стандарты, что все внимание к нам, и нет внимания к другим конфликтам. (...) К сожалению, будут все равно двойные стандарты. Ну удивлюсь, если какое-то оружие, которое поставлялось на Украину, будет применяться в этом конфликте. Допускаю, что мир даже не обратит на это внимания», — считает депутат.

Материалы по теме:
Израиль впервые за 50 лет в состоянии войны. Его армия уничтожает боевиков ХАМАС, бомбит сектор Газа и Ливан
Израиль впервые за 50 лет в состоянии войны. Его армия уничтожает боевиков ХАМАС, бомбит сектор Газа и Ливан
8 октября 2023
Израиль объявил войну ХАМАС и «Хезболле». На юге страны продолжаются бои, погибло больше тысячи человек
Израиль объявил войну ХАМАС и «Хезболле». На юге страны продолжаются бои, погибло больше тысячи человек
8 октября 2023

Утром 7 октября группировка ХАМАС атаковала Израиль. Они объявили о начале военной операции, выпустили около 3000 ракет и проникли в приграничные районы страны из сектора Газа. Минимум 130 израильтян попали в плен, пишет Politico.

Власти Израиля заявили, что страна официально находится в состоянии войны. Тель-Авив начал ответную операцию против объектов ХАМАС в секторе Газа под названием «Железные мечи». Каждая сторона потеряла уже сотни человек, тысячи граждан ранены. Это самое крупное обострение конфликта за последние 50 лет.

К обстрелам Израиля присоединилась ливанская группировка «Хезболла», которую спонсирует Иран. Представители движения взяли на себя ответственность за обстрел позиций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Сектор Газа — небольшой анклав, в котором проживает более двух миллионов палестинцев. Этот район не подконтролен частично признанной Палестине, власть в 2007 году в нем захватил ХАМАС. Это движение признано террористическим во многих странах мира. Его основная идеологическая задача — уничтожение Израиля.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали пророчество Жириновского об Украине и Ближнем Востоке

    Раскрыта стоимость квартир в новостройках Москвы

    В Киеве назвали первостепенным вступление в ЕС именно Украины

    Израиль мобилизовал 300 тысяч резервистов

    В Израиле заявили об ожесточенных боях с палестинскими боевиками

    Стало известно о способах дезинформации ХАМАС разведки Израиля

    Корабли ТОФ отработают поиск подлодок в Восточно-Китайском море

    Пилотов вертолета Ми-8 Росгвардии решили судить за аварию с летальным исходом

    На Украине назвали условие конца Европы

    Стало известно о секретной стратегии США против оружия массового поражения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости