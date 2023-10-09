В России высказались о снижении внимания к Украине из-за конфликта в Израиле

Депутат Журова усомнилась в снижении внимания к Украине из-за ситуации в Израиле

Внимание мировых политиков и общественности по отношению к украинскому конфликту вряд ли снизится после обострения ситуации в Израиле. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Это такие двойные стандарты, что все внимание к нам, и нет внимания к другим конфликтам. (...) К сожалению, будут все равно двойные стандарты. Ну удивлюсь, если какое-то оружие, которое поставлялось на Украину, будет применяться в этом конфликте. Допускаю, что мир даже не обратит на это внимания», — считает депутат.

Утром 7 октября группировка ХАМАС атаковала Израиль. Они объявили о начале военной операции, выпустили около 3000 ракет и проникли в приграничные районы страны из сектора Газа. Минимум 130 израильтян попали в плен, пишет Politico.

Власти Израиля заявили, что страна официально находится в состоянии войны. Тель-Авив начал ответную операцию против объектов ХАМАС в секторе Газа под названием «Железные мечи». Каждая сторона потеряла уже сотни человек, тысячи граждан ранены. Это самое крупное обострение конфликта за последние 50 лет.

К обстрелам Израиля присоединилась ливанская группировка «Хезболла», которую спонсирует Иран. Представители движения взяли на себя ответственность за обстрел позиций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Сектор Газа — небольшой анклав, в котором проживает более двух миллионов палестинцев. Этот район не подконтролен частично признанной Палестине, власть в 2007 году в нем захватил ХАМАС. Это движение признано террористическим во многих странах мира. Его основная идеологическая задача — уничтожение Израиля.