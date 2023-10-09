Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:56, 9 октября 2023Бывший СССР

Командир «Ахмата» заявил об уменьшении числа наемников в зоне спецоперации

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил об уменьшении числа наемников в зоне СВО
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Александр Река / ТАСС

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил об уменьшении в зоне спецоперации (СВО) числа наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале RT.

«Наемников (…) потихоньку становится меньше. (…) Того наплыва масштабного, который был в начале, его уже нет», — сказал Алаудинов.

По его словам, когда наемники оказались в зоне боевых действий, они начали осознавать, что противостоят серьезной армии. Он отметил, что есть много видео, на которых наемные военные признаются в нежелании бороться с российскими силами. Кроме того, большая часть наемников отказывается участвовать в конфликте, добавил командир спецназа.

Ранее Алаудинов заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) «сдулось» по всей линии фронта. Как он утверждал, ВСУ вели активные наступательные действия только на нескольких участках фронта, неся большие потери.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военнопленные на Украине пожаловались ООН на пытки

    Жена фермера случайно скормила буйволу золотое ожерелье

    Российская модель попозировала в откровенном образе для иностранного журнала

    Российский пенсионер домогался девятилетней девочки на пляже и получил 14 лет

    Россиянин погиб в результате атаки ХАМАС в Израиле

    Нурмагомедов выступил в поддержку Палестины

    Эрдоган обсудил с президентом Палестины конфликт с Израилем

    На Украине заявили о нехватке угля для предстоящей зимы

    Названа цена нового «Москвича»

    Предложен способ найти состоящую из аксионов темную материю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости