Командир «Ахмата» заявил об уменьшении числа наемников в зоне спецоперации

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил об уменьшении числа наемников в зоне СВО

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил об уменьшении в зоне спецоперации (СВО) числа наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале RT.

«Наемников (…) потихоньку становится меньше. (…) Того наплыва масштабного, который был в начале, его уже нет», — сказал Алаудинов.

По его словам, когда наемники оказались в зоне боевых действий, они начали осознавать, что противостоят серьезной армии. Он отметил, что есть много видео, на которых наемные военные признаются в нежелании бороться с российскими силами. Кроме того, большая часть наемников отказывается участвовать в конфликте, добавил командир спецназа.

Ранее Алаудинов заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) «сдулось» по всей линии фронта. Как он утверждал, ВСУ вели активные наступательные действия только на нескольких участках фронта, неся большие потери.