Командир «Ахмата» заявил о «сдувшемся» контрнаступлении ВСУ

Командир «Ахмата» Алаудинов: контрнаступление ВСУ «сдулось» по всей линии фронта

Контрнаступления, проводимое Вооруженными силами Украины (ВСУ), «сдулось» по всей линии фронта. Об этом командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, на текущий момент ВСУ ведут активные наступательные действия только на нескольких участках фронта, неся большие потери. При этом он указал на то, что у украинских властей возникла «необходимость призывать и инвалидов, и женщин».

«Нет у врага на фронте живого ресурса. Он очень быстро у него "тает"», — добавил командир подразделения.

Ранее Алаудинов высказывал предположение, что зимой украинские войска предпримут попытку нарастить силы для нового рывка.