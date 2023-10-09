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19:51, 9 октября 2023Бывший СССР

Небензя заявил о возможности уничтожения украинских зернохранилищ

Небензя: Россия уничтожит украинские зернохранилища, если в них будет оружие
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Россия будет уничтожать украинские зернохранилища и портовую инфраструктуру, если там будет находиться оружие, военная техника и боеприпасы. Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Если для складирования боеприпасов и западной техники Украина использует зернохранилища и портовую инфраструктуру, значит, уничтожаться будет и она», — заявил он.

Небензя подчеркнул, что место концентрации украинских военнослужащих становится законной целью для удара, «в том числе с точки зрения международного гуманитарного права». Он также упрекнул Киев в размещении тяжелой техники и средств ПВО в жилых кварталах.

Ранее постпред заявил, что Украина обвиняет Россию в ударах, которые «по магическому стечению обстоятельств» происходят именно тогда, когда Киев принимает иностранных политиков или президент страны Владимир Зеленский отправляется за рубеж.

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    Алевтина Запольская
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