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19:37, 9 октября 2023Бывший СССР

Небензя рассказал об обвинениях Киева в адрес Москвы

Небензя: Украина обвиняет РФ в ударах во время визитов западных политиков
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постпред России в Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Украина обвиняет Россию в ударах во время визитов западных политиков в республику. Его слова с Совета Безопасности ООН передает ТАСС.

«Есть и еще одно обстоятельство, которое объединяет большинство подобных эпизодов, прежде всего, самые резонансные из них. (…) Прежде всего, по магическому стечению обстоятельств, они происходили в момент визитов высокопоставленных западных политиков на Украину или же тогда, когда [президент Украины Владимир] Зеленский отправлялся за рубеж выклянчивать деньги или оружие», — сказал он.

Небензя уточнил, что произошедшее в селе Гроза случилось в момент, когда украинский лидер убеждал Европейский союз (ЕС) в необходимости поддержки Киева на саммите стран объединения в Испании. По его словам, во время удара в населенном пункте прощались с одним из высокопоставленных националистов.

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    Кристина Есикова
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