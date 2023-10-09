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12:13, 9 октября 2023Мир

Страны НАТО подписали контракты по закупке боеприпасов на 2,4 миллиарда евро

Замгенсека НАТО Джоанэ заявил о подписании контрактов по поставкам на Украину

Фото: John Schoebel / Globallookpress.com

Страны НАТО подписали с военными предприятиями контракты на 2,4 миллиарда евро по закупке боеприпасов и их дальнейшей поставке на Украину. Об этом сообщил замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ, его цитирует ТАСС.

«Страны НАТО подписали контракты на 2,4 миллиарда евро для производства боеприпасов, в том числе для поставок на Украину, из них 1 миллиард евро — на приоритетные поставки», — сказал он.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство начало работу над расширением коалиции по отправке истребителей американского производства F-16 Украине.

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    Глеб Бажуткин
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