Страны НАТО подписали контракты по закупке боеприпасов на 2,4 миллиарда евро

Замгенсека НАТО Джоанэ заявил о подписании контрактов по поставкам на Украину

Страны НАТО подписали с военными предприятиями контракты на 2,4 миллиарда евро по закупке боеприпасов и их дальнейшей поставке на Украину. Об этом сообщил замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ, его цитирует ТАСС.

«Страны НАТО подписали контракты на 2,4 миллиарда евро для производства боеприпасов, в том числе для поставок на Украину, из них 1 миллиард евро — на приоритетные поставки», — сказал он.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство начало работу над расширением коалиции по отправке истребителей американского производства F-16 Украине.