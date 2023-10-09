Дания начала расширение коалиции стран по отправке Украине истребителей F-16

Reuters: премьер Дании Фредериксен заявила о работе по отправке F-16 Украине

Дания начала работу над расширением коалиции по отправке Украине истребителей американского производства F-16. Об этом сообщила премьер-министр королевства Метте Фредериксен, ее цитирует агентство Reuters.

«Пока украинцы готовы вести эту войну за нашу свободу, давайте решимся и пообещаем, что наше трансатлантическое сообщество не поддастся усталости от войны», — заявила премьер, призывая страны НАТО к отправке боевых самолетов на Украину.

В августе стало известно, что Дания и Нидерланды согласились на поставки истребителей F-16 для Киева, однако это произойдет только после завершения тренировок украинских летчиков и выполнения остальных условий.