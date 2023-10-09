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13:43, 9 октября 2023Из жизни

Студенты пошли слушать лягушек и нашли неизвестных науке раков

The Washington Post: в США студенты случайно нашли неизвестных науке синих раков

Фото: Goulet Isabelle / Unsplash

В США двое студентов Университета Теннесси пошли к лесному пруду, чтобы слушать кваканье лягушек для задания по биологии, и случайно нашли неизвестных науке синих раков. Об этом сообщает The Washington Post.

Неожиданное открытие сделали Джо Кэллоуэй и Брианна Мэтс. Они просидели у водоема около получаса и вдруг заметили некое синее существо, копавшееся в земле у самой воды. Молодые люди подошли ближе и увидели синего рака с оранжевыми кончиками клешней. Студенты сфотографировали членистоногое, чтобы позже узнать, к какому виду оно принадлежит.

В университете они показали фото преподавателю Карлу Уильямсу в надежде, что он сразу же опознает существо. Однако выяснилось, что мужчина за 44-летнюю карьеру ни разу не встречал подобных животных. На следующий день все трое отправились к пруду и увидели еще одного синего рака. Интересной особенностью этих членистоногих оказалось то, что они живут не в воде, а закапываются в землю у берега.

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Уильямс взял образец ДНК удивительного животного и намерен отправить коллегам из Йельского университета на анализ. Однако для этого ученому нужны образцы ДНК всех 90 видов раков, обитающих в Теннесси, чтобы у исследователей была возможность сравнить их. Полный сравнительный анализ биологических материалов может занять два-три года.

Кэллоуэй и Мэтс рассказали, что вряд ли будут серьезно заниматься биологией, однако с нетерпением ждут результатов тестов.

Ранее сообщалось, что ученые из Австралии обнаружили новый вид ящериц. Они встретили неизвестных ранее животных во время экспедиции в штате Квинсленд.

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    Никита Савин
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