Ученые случайно обнаружили новый вид ящериц

В Австралии ученые открыли новый вид ящериц Amalosia queenslandia

Ученые из Австралии обнаружили новый вид ящериц — любителей живицы. Об этом сообщает Miami Herald.

Зоолог Конрад Хоскин и его коллеги заметили необычных животных случайно во время полевых исследований в штате Квинсленд. Они поняли, что строение тела странных гекконов, лакомившихся живицей на деревьях, нетипично для известных видов региона. Зоологи изучили 27 особей и опубликовали исследование, в котором доказали, что открыли новый вид — квинслендского зигзагообразного геккона, или Amalosia queenslandia.

Новый вид достигает около десяти сантиметров в длину, при этом большую часть его тела составляет хвост. У квинслендского зигзагообразного геккона «стройное» коричнево-серое туловище с похожим на зигзаг узором на спине, глаза медного цвета и заостренные «шпоры» в области бедер.

Эти ящерицы в основном обитают в лесах, питаются насекомыми и живицей кустов акации. Квинслендский зигзагообразный геккон оказался широко распространен по всему штату. Согласно ДНК-анализу, новый вид на 25 процентов отличается набором генов от других зигзагообразных гекконов.

Ранее сообщалось, что натуралисты из США нашли в Южной Калифорнии ранее неизвестный вид подземных многоножек. Членистоногое обнаружили в начале туристического маршрута, недалеко от шоссе и придорожной кофейни.