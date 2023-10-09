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19:22, 9 октября 2023Интернет и СМИ

В США предрекли проблемы Байдену из-за нового пакета помощи Украине

Американский ведущий Никсон заявил, что США не стоит давать Украине $100 млрд

Фото: Yuri Gripas / Globallookpress.com

Американский теле- и радиоведущий Гарланд Никсон предрек президенту Джо Байдену проблемы в случае, если Конгресс США одобрит новый пакет помощи Украине объемом 100 миллиардов долларов. На эту тему он высказался в интервью YouTube-каналу
George Galloway.

Никсон заявил, что ситуация может плохо обернуться, если Киев получит этот пакет помощи. Как счел журналист, в этом случае конфликт на Украине может рухнуть или же выйти из-под контроля режима Зеленского.

«Если они одобрят эти сто миллиардов долларов, а затем все рухнет, в результате Джо Байден серьезно пострадает. Он столкнется с ростом оппозиционных настроений в обществе», — рассудил Никсон. По его мнению, Конгрессу не стоит одобрять этот пакет помощи Киеву.

О том, что Байден планирует согласовать для Украины крупнейший за всю историю пакет помощи объемом 100 миллиардов долларов, сообщалось 7 октября. Источник The Daily Telegraph заявил, что идею «большого пакета» твердо поддерживают многие в американской администрации.

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    Олег Давыдов
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