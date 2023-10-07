Стало известно о плане Байдена по крупнейшей в истории помощи Украине

The Daily Telegraph: Байден хочет запросить $100 млрд на помощь Украине

Президент США Джо Байден планирует согласовать для Украины крупнейший за всю историю пакет помощи, которого хватит до следующих выборов в стране. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Объем пакета поддержки — 100 миллиардов долларов, отмечает издание. Предполагается, что так Белый дом получит лучшие шансы на обеспечение военной поддержки Киева на оставшийся до голосования год.

«Идея "большого пакета" твердо поддерживается многими в администрации», — рассказал источник The Daily Telegraph.

Ранее экс-агент MI6 Аластер Крук заявил, что украинский конфликт может завершиться зимой при остановке финансовой помощи со стороны партнеров Киева.