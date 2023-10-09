Ридли Скотт раскритиковал «Джокера» за прославление насилия

Ридли Скотт раскритиковал фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом

Британский кинорежиссер Ридли Скотт раскритиковал фильм «Джокер» с актером Хоакином Фениксом в главной роли за прославление насилия. Его цитирует Deadline.

При этом кинематографист подчеркнул, что был впечатлен работой актера. «Я был потрясен Хоакином в эпатажном фильме "Джокер". Мне не понравилось, как там прославлялось насилие, но Хоакин был удивительным», — сказал Скотт, который пригласил Феникса на главную роль в фильме «Наполеон».

Ранее сообщалось, что певица и актриса Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) потребовала, чтобы актеры и съемочная группа фильма «Джокер: Безумие на двоих» не называли ее настоящим именем.