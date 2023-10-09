Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:50, 9 октября 2023Культура

Ридли Скотт раскритиковал «Джокера» за прославление насилия

Ридли Скотт раскритиковал фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом

Кадр: фильм «Джокер»

Британский кинорежиссер Ридли Скотт раскритиковал фильм «Джокер» с актером Хоакином Фениксом в главной роли за прославление насилия. Его цитирует Deadline.

При этом кинематографист подчеркнул, что был впечатлен работой актера. «Я был потрясен Хоакином в эпатажном фильме "Джокер". Мне не понравилось, как там прославлялось насилие, но Хоакин был удивительным», — сказал Скотт, который пригласил Феникса на главную роль в фильме «Наполеон».

Ранее сообщалось, что певица и актриса Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) потребовала, чтобы актеры и съемочная группа фильма «Джокер: Безумие на двоих» не называли ее настоящим именем.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Палестинская ракета попала в мечеть имени Кадырова в Израиле

    Иностранный футбольный тренер сравнил пристрастие русских и чехов к алкоголю

    Названа главная цель операции Израиля в секторе Газа

    Стоимость квартиры Димы Билана с видом на Кремль оценили

    Звезда «Иронии судьбы» оценила высказывания покинувших Россию артистов

    В России упало производство алкоголя

    Россиянин на авто протаранил ворота школы-интерната и попал на видео

    Ливан заявил о нежелании вступать в конфликт Израиля и Палестины

    Москвичка во время уборки в квартире обнаружила змею

    Нетаньяху предупредил Байдена о начале наземной операции в секторе Газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости