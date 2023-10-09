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15:43, 9 октября 2023Из жизни

Многолетняя привычка ковырять в носу довела мужчину до тяжелой инфекции

В Китае мужчина подхватил рожистое воспаление из-за привычки ковырять в носу

Фото: Mat Napo / Unsplash

Житель Китая подхватил тяжелую инфекцию из-за многолетней привычки ковырять в носу. Об этом сообщает The Thaiger.

В середине сентября 33-летний мужчина по фамилии Цзэн заметил, что слизистая его носа воспалилась, а на щеках появились покраснения. Спустя некоторое время лицо мужчины опухло и начало болеть, а кожа стала шелушиться. Отек был настолько сильным, что Цзэн не мог открыть глаза. Он немедленно обратился за медицинской помощью.

Медики диагностировали у пациента рожистое воспаление — острое инфекционное заболевание кожи и расположенных под ней тканей, вызываемое бактериями вида Streptococcus pyogcnes. К развитию инфекции Цзэна довела привычка ковырять в носу. Он повредил слизистые оболочки носа, в результате чего у него развилось воспаление.

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Мужчина прошел семидневное лечение, во время которого использовались методы западной и традиционной китайской медицины. В результате он избавился от отека, а на его лице осталось только легкое покраснение. В настоящее время он проходит фототерапию, чтобы избавиться от последствий воспаления.

Ранее сообщалось, что житель Сингапура порезался во время отпуска и едва не лишился конечности. Мужчине предстоит перенести несколько хирургических вмешательств, включая пересадку кожи и пластическую операцию.

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    Алиса Удовик
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