Многолетняя привычка ковырять в носу довела мужчину до тяжелой инфекции

В Китае мужчина подхватил рожистое воспаление из-за привычки ковырять в носу

Житель Китая подхватил тяжелую инфекцию из-за многолетней привычки ковырять в носу. Об этом сообщает The Thaiger.

В середине сентября 33-летний мужчина по фамилии Цзэн заметил, что слизистая его носа воспалилась, а на щеках появились покраснения. Спустя некоторое время лицо мужчины опухло и начало болеть, а кожа стала шелушиться. Отек был настолько сильным, что Цзэн не мог открыть глаза. Он немедленно обратился за медицинской помощью.

Медики диагностировали у пациента рожистое воспаление — острое инфекционное заболевание кожи и расположенных под ней тканей, вызываемое бактериями вида Streptococcus pyogcnes. К развитию инфекции Цзэна довела привычка ковырять в носу. Он повредил слизистые оболочки носа, в результате чего у него развилось воспаление.

Мужчина прошел семидневное лечение, во время которого использовались методы западной и традиционной китайской медицины. В результате он избавился от отека, а на его лице осталось только легкое покраснение. В настоящее время он проходит фототерапию, чтобы избавиться от последствий воспаления.

Ранее сообщалось, что житель Сингапура порезался во время отпуска и едва не лишился конечности. Мужчине предстоит перенести несколько хирургических вмешательств, включая пересадку кожи и пластическую операцию.

