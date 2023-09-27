Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:07, 27 сентября 2023Из жизни

Мужчина отправился в отпуск и едва не лишился ноги

Asia One: в Индии мужчина порезался и едва не лишился ноги из-за инфекции

Фото: Sun Lingyan / Unsplash

Житель Сингапура порезался во время отпуска и едва не лишился конечности. Об этом сообщает Asia One.

42-летний Амджат Кхан отправился в отпуск в Индию в августе. После возвращения домой он почувствовал странную боль в правой ноге и обратился к врачу. Медики диагностировали у мужчины подагру и выписали необходимые лекарства. Несмотря на лечение, состояние Кхана не улучшалось. Через некоторое время мужчина начал задыхаться из-за внезапно появившегося сильного отека. Соседка по комнате вызвала ему бригаду скорой помощи, и его госпитализировали.

После проведенных обследований выяснилось, что у пациента некротический фасциит — бактериальная инфекция, поражающая подкожную клетчатку и соединительные ткани. Врач собирался ампутировать ногу Кхану, но тот попросил его пересмотреть свое решение. В результате хирургам удалось сохранить конечность, но пришлось удалить большую часть пораженных тканей на ноге, чтобы остановить распространение инфекции.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
Страшнее коронавируса Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Страшнее коронавирусаОткуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
10 февраля 2021

В настоящее время мужчина находится в больнице, где проходит дальнейшее лечение. Он не может ходить и уже три недели прикован к постели. Ему предстоит перенести еще несколько хирургических вмешательств, включая пересадку кожи и пластическую операцию.

Ранее сообщалось, что жительница США заразилась инфекцией после употребления купленной на рынке рыбы. Чтобы спасти пациентку и не допустить распространения инфекции, врачи приняли решение ампутировать ее конечности.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил установить квоты на вывоз топлива из России

    Песков отказался комментировать запрет чиновникам на выезд в новые регионы

    48-летняя Шарлиз Терон появилась на публике в прозрачной юбке

    Трюдо принес извинения за чествование ветерана СС в парламенте Канады

    Полицейский погиб в перестрелке в Дагестане

    На Украине отметили ненадлежащее состояние бомбоубежищ

    В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

    США отвергли принуждение бизнеса к прекращению взаимодействия с Россией

    В Казахстане перепишут историю СССР в негативном ключе

    Мужчина отправился в отпуск и едва не лишился ноги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости