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13:45, 9 октября 2023Экономика

В ОПЕК повысили прогноз мирового спроса на нефть

ОПЕК: спрос на нефть вырастет на 16 % к 2045 году — до 116 млн баррелей в сутки

Фото: Nick Oxford / Reuters

К 2045 году мировой спрос на сырье увеличится на 16 процентов и достигнет уровня в 116 миллионов баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на обновленный прогноз аналитиков Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Таким образом, эксперты улучшили свой предыдущий прогноз примерно на 6 миллионов баррелей в день. Рост спроса на сырье будет обусловлен рядом факторов, включая повышенный интерес к топливу со стороны представителей автомобильной, нефтехимической и авиационной промышленностей, уточняется в отчете World Oil Outlook.

В то же время лидирующую роль по объемам потребления нефти сохранят за собой государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Так, спрос на сырье в Индии к 2045 году, по прогнозам ОПЕК, вырастет более чем вдвое — почти до 12 миллионов баррелей в день, а в Китае — на 26 процентов, или на 4 миллиона баррелей в сутки.

В первой половине сентября в ОПЕК предупредили о самом большом за последнее десятилетие снижении глобальных запасов нефти. По итогам четвертого квартала 2023 года аналитики организации предрекли сокращение мировых резервов сырья примерно на 3,3 миллиона баррелей в сутки. Это падение рискует стать наибольшим как минимум с 2007 года.

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    Анатолий Акулов
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