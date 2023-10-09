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16:21, 9 октября 2023Экономика

Европе предрекли стремительный рост стоимости популярного продукта

ЕК: стремительный рост цен на оливковое масло в Европе продлится минимум год

Фото: Danita Delimont / Globallookpress.com

Стремительный рост цен на оливковое масло в Европе продлится как минимум год — до конца сентября 2024 года. Об этом сообщается в докладе аналитиков Еврокомиссии (ЕК).

Ожидается, что производство в нынешнем сельскохозяйственном году, который начался в октябре 2023-го и завершится в конце сентября 2024 года, составит 1,5 миллиона тонн. Этот показатель, согласно прогнозам аналитиков, станет всего на девять процентов выше прошлогоднего значения. Подобная динамика будет связана с негативными последствиями от продолжительных засух, которые обрушились на регион прошедшим летом. Из-за роста цен стоимость приготовления популярных блюд, таких как пицца и паэлья, продолжит оставаться на достаточно высоком уровне продолжительный период времени, уточнили в ЕК.

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Способствовать дальнейшему удорожанию оливкового масла также будет снижение запасов этой продукции в европейских странах. На этом фоне аналитики спрогнозировали падение объемов потребления этого продукта в регионе на шесть процентов по итогам 2023-2024 сельхозгода. Объемы экспорта оливкового масла со стороны европейских стран к этому времени снизятся на десять процентов в годовом выражении. При этом спад затронет ключевых производителей, включая Испанию, Италию и Грецию, предупредили эксперты.

Во второй половине сентября CNBC со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства США и аналитической компании Mintec сообщил о рекордном росте мировых цен на оливковое масло до 8,9 тысячи долларов за тонну. В августе средняя стоимость этого продукта была более чем вдвое (на 130 процентов) выше прошлогодней. На этом фоне в европейских странах участились случаи краж оливкового масла.

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    Анатолий Акулов
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