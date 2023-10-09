Опубликована запись диалога пилотов перед аварийной посадкой самолета в поле

Опубликована запись диалога пилотов «Уральских авиалиний» перед посадкой в поле

Telegram-канал «Авиаторщина» опубликовал запись диалога пилотов в кабине самолета «Уральских авиалиний» перед аварийной посадкой в поле под Новосибирском.

Канал отмечает, что это заключительная часть расшифровки, разговор шел за несколько минут до того, как лайнер Airbus A320 приземлился.

Второй пилот напомнил капитану воздушного судна, что топлива не хватает. В ответ тот призвал «взять себя в руки». Член экипажа доложил диспетчеру, что топлива хватит только на 11 минут, до Новосибирска этого количества не хватит, поэтому принято решение найти площадку и садиться.

Пилоты получили команду снижаться до эшелона 100, потом до 80. Диспетчер пожелал им удачи.

После этого командир и второй пилот обсуждают, куда может сесть самолет. Среди вариантов была дорога или просека в лесу. На землю доложили об аварийной посадке. Капитан воздушного судна еще раз призвал коллегу к спокойствию.

Затем последовал звук приземления, член экипажа сообщил диспетчеру, что все хорошо.

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился на грунт утром 12 сентября. По предварительным данным, произошел отказ гидравлики. На борту находился 161 человек, 23 пассажира из них — дети.