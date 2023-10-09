Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
23:10, 9 октября 2023Путешествия

Опубликована запись диалога пилотов перед аварийной посадкой самолета в поле

Опубликована запись диалога пилотов «Уральских авиалиний» перед посадкой в поле

Фото: WS Transport Prosecutor's Office / Globallookpress.com

Telegram-канал «Авиаторщина» опубликовал запись диалога пилотов в кабине самолета «Уральских авиалиний» перед аварийной посадкой в поле под Новосибирском.

Канал отмечает, что это заключительная часть расшифровки, разговор шел за несколько минут до того, как лайнер Airbus A320 приземлился.

Второй пилот напомнил капитану воздушного судна, что топлива не хватает. В ответ тот призвал «взять себя в руки». Член экипажа доложил диспетчеру, что топлива хватит только на 11 минут, до Новосибирска этого количества не хватит, поэтому принято решение найти площадку и садиться.

Пилоты получили команду снижаться до эшелона 100, потом до 80. Диспетчер пожелал им удачи.

После этого командир и второй пилот обсуждают, куда может сесть самолет. Среди вариантов была дорога или просека в лесу. На землю доложили об аварийной посадке. Капитан воздушного судна еще раз призвал коллегу к спокойствию.

Затем последовал звук приземления, член экипажа сообщил диспетчеру, что все хорошо.

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился на грунт утром 12 сентября. По предварительным данным, произошел отказ гидравлики. На борту находился 161 человек, 23 пассажира из них — дети.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    ХАМАС угрожает казнить пленных в ответ на каждый удар Израиля. Среди заложников есть россияне

    Ученые назвали возраст отказа мужчин и женщин от секса

    В США заявили о способности совместить военную помощь Израилю и Украине

    Пенсионерка лишилась двух квартир после общения с «ФСБ»

    Стало известно о планах президента Палестины посетить Россию

    Роднина заявила о балующих себя медалями в ущерб россиянам американцах

    Опубликована запись диалога пилотов перед аварийной посадкой самолета в поле

    Эрдоган заявил об ошибочном подходе Израиля к правам палестинцев

    В США допустили освобождение Харькова и Одессы Россией

    Секретарь ОДВЗЯИ попросил о встрече с ключевыми руководителями России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости