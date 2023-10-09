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14:38, 9 октября 2023Россия

Кадыров рассказал о вручении Путину награды

Глава Чечни Кадыров сообщил о вручении Путину высшей награды республики

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Президенту России Владимиру Путину была вручена высшая награда Чеченской республики — орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, указ о присвоении Путину ордена был подписан еще в 2007 году, но вручена награда была только сейчас.

«Все это время не было либо подходящего случая, либо повода, чтобы передать высшую награду региона человеку, внесшему неоценимый вклад в восстановление нашей республики и поддержавшему народ в самый тяжелый период его истории», — заявил глава Чечни.

Кадыров отметил, что выданный Путину орден является первым, отчеканенным в Чечне.

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    Марк Леонов
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