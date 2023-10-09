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09:07, 9 октября 2023Россия

В российском доме престарелых пенсионерки отравились хлором

Shot: в доме престарелых в Удмуртии пенсионерки отравились парами хлора

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В доме престарелых в Удмуртии четыре пенсионерки отравились парами хлора. О происшествии в российском регионе стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям источника, все случилось в одном из пансионатов, расположенных в Ижевске. Пожилые россиянки в возрасте 75, 82 и 95 лет попали в отделение токсикологии с диагнозом «острое отравление парами хлора».

В медучреждение они поступили в тяжелом состоянии. Трех пенсионерок спасти не удалось. Эту же информацию подтвердили РИА Новости в управлении Следственного комитета России по Удмуртии. Как утверждает Shot, пострадавших может стать больше.

В ижевском доме престарелых начали работать следователи. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Краснослободске студенты местного медицинского колледжа массово отравились неизвестным газом. Пятеро пострадавших оказались в реанимации, медики оценивали их состояние как средней степени тяжести.

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    Анна Щербакова
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