Россиянкам назвали подчеркивающие недостатки фигуры цвета в одежде

Стилистка Бадова: оранжевый цвет в одежде подчеркивает недостатки фигуры

Стилистка Александра Бадова назвала россиянкам подчеркивающие недостатки фигуры цвета в одежде. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

В первую очередь специалистка отметила оранжевые и коричневые тона. По ее словам, брюки или джинсы данных цветов могут сделать бедра визуально шире. При этом Бадова настоятельно предупредила не сочетать их с блестящими фактурами, вельветом и велюром.

Кроме того, специалистка выделила жемчужные, лиловые и мятные цвета. Собеседница издания посоветовала не носить перечисленные оттенки в однотонных образах. Их необходимо сочетать с более спокойными и нейтральными. Например, жемчужные — с темно-синими или бордовыми, лиловые — с синими или зелеными, а мятные — с хвойно-зелеными или винными.

Ранее стилистка и модная блогерша Джемма, более известная по никнейму @what_to_wear, перечислила портящие женский образ сочетания цветов в одежде. Так, эксперт призвала не носить вместе зеленый и красный. По ее мнению, из-за такого сочетания можно стать похожим на рождественского эльфа.