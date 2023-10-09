Парализованный пассажир выпал из инвалидной коляски из-за работника авиакомпании

Пассажир Virgin Australia выпал из инвалидной коляски по вине работника компании

Известный австралийский врач, прикованный к инвалидной коляске, оказался на полу аэропорта по вине сотрудника авиакомпании. Подробностями происшествия поделился канал 7News.

Старший врач Университетской больницы Голд-Коста, Австралия, Динеш Палипана готовился к посадке на рейс из Брисбена в Мельбурн. Работник авиакомпании Virgin Australia должен был помочь пассажиру с парализованными ногами занять свое место, но действовал слишком резко и толкнул инвалидную коляску так, что мужчина выпал из нее.

«Я был шокирован и не мог поверить, что это произошло», — поделился медик с журналистами. Он добавил, что ранее сотрудник перевозчика повел себя пренебрежительно и не послушал сиделок врача, которые пытались проинструктировать его о правильном обращении с коляской.

Теперь пострадавшему придется пройти исследование, чтобы понять, не получил ли он травму при падении. Как уточняет 7News, Динеш Палипана — известный врач. В 2021 году в Квинсленде его назвали австралийцем года. Палипана выразил мнение, что доступные авиаперелеты уже давно являются проблемой для людей с ограниченными возможностями. «Нам нужно улучшить ситуацию с авиаперевозками», — подчеркнул он.

В авиакомпании извинились перед пассажиром. «Мы немедленно начали расследование инцидента, чтобы гарантировать, что подобное не повторится», — добавили в Virgin Australia.

Ранее самолет ирландской авиакомпании Ryanair пришлось развернуть из-за пассажира с инвалидностью, которого забыли в аэропорту. Мужчина оплатил оказание дополнительных услуг для маломобильных клиентов и ждал помощи, но его так и не проводили на борт.