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09:00, 22 сентября 2023Путешествия

Пассажирский самолет пришлось развернуть из-за забытого инвалида-колясочника

Рейс авиакомпании Ryanair в Эдинбург задержали из-за забытого пассажира-инвалида

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair пришлось развернуть из-за пассажира с инвалидностью, которого забыли в аэропорту. Историей поделилось издание The Scottish Sun.

Рейс должен был вылететь из французского города Бордо в Эдинбург вечером во вторник, 19 сентября. Самолет уже вырулил на взлетно-посадочную полосу, но пилоту пришлось вернуться к терминалу.

Выяснилось, что на борт не проводили инвалида-колясочника, который оплатил оказание дополнительных услуг для маломобильных пассажиров и ждал в аэропорту. В итоге рейс задержали более чем на два часа.

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«Пилот неоднократно извинялся в начале и в конце полета», — рассказал журналистам очевидец. По его словам, командир воздушного судна объяснил ошибку сотрудников аэропорта тем, что воздушная гавань очень загружена.

«Ужасно, что аэропорт Бордо подводит клиентов Ryanair, нуждающихся в специальной помощи, и мы работаем, чтобы гарантировать, что это не повторится», — заявили представители перевозчика.

Ранее стало известно, что россиянин опоздал на рейс домой после отпуска в Таиланде и застрял в аэропорту Пхукета на две недели. У туриста не осталось денег на новый билет, поэтому пришлось ждать, пока мать оплатит ему поездку.

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    Мария Борисова
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