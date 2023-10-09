Сгорел особняк вдовы бизнес-партнера Березовского

Daily Mail: сгорел английский особняк вдовы бизнесмена Бадри Патаркацишвили

В Великобритании сгорело поместье вдовы российско-грузинского миллиардера и партнера Бориса Березовского Бадри Патаркацишвили. Пожар разгорелся спустя день после завершения трехлетнего ремонта, пишет издание Daily Mail.

Потушить охвативший поместье огонь не смогли восемь пожарных бригад. Причины возгорания выясняет полиция графства Суррей. За трехэтажный особняк с девятью спальнями в городе Лезерхед Инна Гудавадзе отдала 10 миллионов фунтов стерлингов (1,2 миллиарда рублей). Переехать туда вдова миллиардера планировала с дочерьми. Подвал стоимостью миллион фунтов стерлингов был переоборудован в винный погреб и столовую. Сейчас же от дома остались лишь обугленные стены и фундамент.

Состояние Гудавадзе оценивается в 650 миллионов фунтов стерлингов (79 миллиардов рублей). В ее собственности остается еще один дом в Суррее. Он располагается всего в 300 метрах от сгоревшего поместья. Его в 2006 году приобрел сам Патаркацишвили, там же бизнесмен ушел в жизни 12 февраля 2008 года в возрасте 52 лет, напоминает грузинское агентство BM.ge.

В 2021 году бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили говорил, что президент России Владимир Путин намеревался помочь Патаркацишвили победить на выборах. Бизнесмен, самый богатый грузин по версии грузинских СМИ, возглавлял местную оппозиционную телекомпанию «Имеди».

В 2011 году во время тропического шторма в особняк британского бизнесмена Ричарда Брэнсона ударила молния, после чего начался пожар. Сын Брэнсона бросился в горящее здание и помог его обитателям выбраться наружу, а актриса Кейт Уинслет вынесла из огня 90-летнюю мать миллиардера.