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13:44, 9 октября 2023Среда обитания

Россияне назвали лучший регион для жизни на пенсии

«БЕСТ-Новострой»: более 40 % россиян мечтают жить на пенсии в Краснодарском крае

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Большинство россиян после выхода на пенсию хотят жить в Краснодарском крае. Лучшие регионы для пенсионеров граждане назвали в опросе агентства недвижимости «БЕСТ-Новострой», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Респондентов спросили, где они предпочли бы приобрести квартиру в новостройке для жизни на пенсии или при условии полностью удаленной работы. За Краснодарский край проголосовал 41 процент. Свой выбор россияне обосновали теплым климатом и близостью к морю.

На втором месте по популярности оказалась Московская область, набравшая 29 процентов голосов. Этот регион привлек респондентов близостью к Москве, более низкой ценой по сравнению со столицей и активным развитием агломерации. Третье место досталось Калининградской области (13 процентов) из-за мягкого климата, близости моля и спокойного ритма жизни.

Москва набрала 9 процентов голосов и заняла четвертое место. В столице россиян привлекает лучший в стране уровень развития городской среды и инфраструктуры, доступные развлечения и программы властей специально для пенсионеров. Главным минусом города опрошенные считают цены на недвижимость. Санкт-Петербург замкнул пятерку лидеров с шестью процентами голосов, которые он набрал благодаря статусу культурной столицы, большому количеству музеев и красоте улиц.

Ранее Минстрой назвал самые комфортные для жизни российские города. В лидерах оказались Москва и Санкт-Петербург.

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    Александра Качан
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