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10:13, 4 апреля 2023Среда обитания

Россиянам назвали самые комфортные города для жизни

Минстрой: Москва является самым комфортным городом для жизни в России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Самыми комфортными городами для жизни в России являются Москва и Санкт-Петербург. Наиболее благоприятные для проживания города назвали в Минстрое, передает РБК.

Министерство подготовило индекс качества городской среды, в рамках которого оценивается 36 индикаторов качества локации. Индикаторы характеризуют самые востребованные типы пространств, каждое из которых оценивается по характеризующим среду показателям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти. Максимальное количество баллов — 360. Если индекс превышает 180 баллов, город считается комфортным для жизни.

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В 2022 году 603 города в России признали благоприятными для жизни — на 113 городов больше, чем в 2021-м. Занявшая первое место среди крупных городов Москва получила 292 балла, а идущий за ней Санкт-Петербург — 264 балла. Тройку лидеров замкнула Казань с 216 баллами. Четвертое и пятое место досталось Нижнему Новгороду (214 баллов) и Ростову-на-Дону (212 баллов) соответственно. В первую десятку также вошли Екатеринбург (209), Пермь (208), Уфа (208), Челябинск (204) и Новосибирск (204).

Среди небольших городов наиболее комфортным оказался Можайск, заработавший 249 баллов. За ним следуют Истра с 246 баллами и Кингисепп в Ленинградской области с 243 баллами. Пятерку закрывают Тутаев в Ярославской области (243) и Гусев в Калининградской области (242).

В январе россияне назвали города, которые считают самыми благоприятными для жизни после выхода на пенсию. Большинство хотят переехать в Сочи, Санкт-Петербург или Анапу.

Александра Качан
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