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09:24, 9 октября 2023Силовые структуры

Россиянку задержали за оформление сим-карт на абонентов без их согласия

Россиянку задержали за неправомерный доступ к персональным данным

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

В Пензенской области задержали россиянку, обвиняемую в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Об этом в понедельник, 9 октября, «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении ФСБ.

По данным силовиков, обвиняемая воспользовалась своим служебным положением и, получив неправомерный доступ к персональным данным абонентов операторов связи, оформляла на них сим-карты. Возбуждено уголовное дело. Россиянке уже назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.

28 сентября в Подмосковье полиция задержала двоих аферистов, которые представились руководителю одной из фирм высокопоставленными силовиками и пообещали содействие в предоставлении крупных производственных заказов.

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    Владимир Седов
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