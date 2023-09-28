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12:36, 28 сентября 2023Силовые структуры

Аферисты представились силовиками и забрали у россиянина 16 миллионов рублей

В Подмосковье полиция задержала аферистов, выдававших себя за силовиков

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Подмосковье полиция задержала двоих аферистов, которые представились руководителю одной из фирм высокопоставленными силовиками и пообещали посодействовать в предоставлении крупных производственных заказов. Об этом «Ленте.ру» рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, бизнесмен поверил и передал мужчинам более чем 16 миллионов рублей. После этого они скрылись и перестали выходить на связь. Полиция вышла на их след и задержала по местам жительства. Один из задержанных ранее был судим.

В отношении задержанных следователи возбудили дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Фигурантов отправили под стражу. Из квартир аферистов изъяли удостоверения, государственные регистрационные номерные знаки, мобильные телефоны, банковские карты и некоторые другие вещи.

Ранее в Крыму задержали группу мошенников, обманувших семь тысяч россиян на 80 миллионов рублей.

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    Варвара Митина
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