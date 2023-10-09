Посол Израиля оценил возможность переговоров с Палестиной

Посол Израиля в России Бен Цви: Израилю не о чем и не с кем вести переговоры

Посол Израиля в России Александр Бен Цви оценил возможность проведения переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта. По его словам, пока властям страны не о чем и не с кем вести диалог. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает РИА Новости.

«О чем сейчас вести переговоры? Не о чем… Ты договоришься с одним, а палестинское движение — оно же не одно, их несколько таких фракций. Договорился с одним — другой говорит: "Нет, я это не принимаю"», — рассказал дипломат, усомнившись в возможности диалога с теми, «кто хочет уничтожить» народ Израиля.

Он также подчеркнул, что для проведения переговоров необходимо объединение политических сил Палестины. «Пока нет объединенного палестинского движения, с которым действительно можно было бы не только говорить, но и быть уверенными, что они выполнят то, что обещают», — добавил Бен Цви.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» назвал возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС. По его словам, за резким обострением во всем арабском мире последуют переговоры, которые закончатся взятием сектора Газа Израилем под полный контроль и уничтожением ХАМАС. Тем не менее можно считать, что ХАМАС уже получил пропагандистскую победу, нанеся неожиданный для Израиля удар, уверен специалист.

Утром 7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе.

