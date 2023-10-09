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14:58, 9 октября 2023Культура

Все ближайшие концерты ДДТ перенесли на 2024 год

Все ближайшие концерты группы ДДТ перенесли на 2024 год из-за инфаркта Шевчука

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Все ближайшие концерты российской рок-группы ДДТ перенесли на 2024 год из-за перенесенного фронтменом коллектива Юрием Шевчуком инфаркта. Об этом сообщается на официальном сайте музыкального тура «ДДТ».

В публикации говорится, что 66-летнему артисту предстоит пройти курс реабилитации, который продлится как минимум до середины декабря 2023 года. Там же отметили, что в настоящий момент «Юрий чувствует себя хорошо».

Ранее запланированные концерты ДДТ переносятся на новые даты. Так, шоу ДДТ в Дубае состоится 3 января, в Тель-Авиве — 6 января. 10 января группа выступит в Белграде, 11 мая — в Лимассоле. Заранее приобретенные билеты будут действительны на новые даты.

Ранее стало известно, что Юрий Шевчук в сентябре перенес инфаркт. До этого сообщалось, что выступление группы в Тель-Авиве 28 октября отменили на фоне обострения ситуации в Израиле.

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    Сергей Равин
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