В Кремле оценили развитие туризма в новых регионах России

Песков: туризм в новых регионах будет расти по мере налаживания мирной жизни

Туристическая сфера в новых регионах России будет расти по мере налаживания там безопасной и мирной жизни. Так развитие туризма на территориях оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«По мере того, как туда будет широко входить мирная жизнь, будут в результате продолжения и завершения СВО исчезать угрозы, которые существуют для мирной жизни, туда будет приезжать все больше и больше туристов», — заявил политик.

Официальный представитель Кремля также отметил, что уже сейчас есть турпоток в Донбасс. «В том числе много и тех, кто едет по местам боевой славы», — добавил он.

По словам Пескова, жизнь налаживается очень быстро. «И по мере того, как мы будем искоренять угрозу для этих регионов, туристов будет становиться больше», — резюмировал он.

Ранее в сентябре Дмитрий Песков сообщил, что больше всего любит отдыхать в России на море. Он назвал любимые места для отпуска в стране, в их числе оказались Крым, Сочи и другие курортные города Черноморского побережья.

