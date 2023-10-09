В России белые медведи постучались в избушку к людям и попали на видео

Белые медведи заглянули в избушку к людям в Якутии и попали на видео

Белые медведи заглянули в избушку к госинспекторам особо охраняемых природных территорий Нижнеколымского района Якутии и попали на видео. Ролик публикует дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков в Telegram.

Семейство хищников наведалось к людям ранним утром. Услышав стук в окно, госинспекторы заметили возле дома медведицу с двумя годовалыми медвежатами. Позже выяснилось, что в это же время на другой стороне кордона прогуливалась другая семья белых медведей с двумя медвежатами.

На кадрах видно, как медведица заглядывает в окно избушки и рассматривает помещение со всех сторон. На другом видео две собаки пытаются отогнать медведей от дома. По словам старшего госинспектора Руслана Слепцова, в это утро на территории ресурсного резервата «Курдигино-Крестовая» было замечено восемь хищников, россияне смогли отогнать их на снегоходе.

Ранее в городе Певек сняли на видео замеченного на улицах белого медведя. На одной из записей зверь встает на задние лапы, чтобы добраться до двух мужчин, забравшихся на трубу, а проезжающие автомобили сигналят, чтобы его спугнуть.

