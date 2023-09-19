69-я параллель
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17:11, 19 сентября 202369-я параллель

Белый медведь попытался достать забравшихся на трубу россиян и попал на видео

В Певеке белый медведь попытался достать сидящих на трубе людей и попал на видео

В городе Певек белый медведь вышел к людям, попытался достать забравшихся на трубу россиян и попал на видео. Ролик публикует ИА «Чукотка».

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как хищник бродит по разным районам города. Увидев медведя, горожане разбегаются в разные стороны и прячутся в зданиях. На одной из записей зверь встает на задние лапы, пытаясь добраться до двух мужчин, забравшихся на трубу. Проезжающие мимо машины сигналят, чтобы спугнуть хищника.

По данным агентства, сообщения о встречах с полярным хищником поступают практически ежедневно. Медведя встречали возле многоквартирного дома в микрорайоне Коса, возле морского порта и рядом с аэропортом. Отделение «Медвежьего патруля», состоящее из трех местных жителей, отгоняет хищников от населенного пункта вместе с подразделениями полиции, Росгвардии и МЧС.

В окружном департаменте природных ресурсов и экологии объяснили, что на севере Чукотки проходит миграция этих животных. Из-за изменения климата лед, по которому был проложен путь хищников, тает, в результате чего образуются отдельные льдины, с которых медведям неудобно добывать пищу. Это вынуждает животных выходить на берег и заходить в населенные пункты.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области бурый медведь пришел посмотреть, как рыбачат люди, и попал на видео. Ролик был снят на Кольском полуострове.

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    Варвара Родикова
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