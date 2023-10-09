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19:31, 9 октября 2023Силовые структуры

Российские полицейские нашли в тайнике бывшего бойца теробороны арсенал оружия

В Запорожской области полиция нашла арсенал бывшего бойца теробороны Украины

Фото: Telegram-канал ГУ МВД по Запорожской области

В Запорожской области российские полицейские изъяли в одном из домовладений целый арсенал оружия. Об этом в своем Telegram-канале сообщает областное управление МВД.

По данным силовиков, находка была сделана в городе Пологи благодаря полученной оперативной информации. Схрон принадлежал бывшему бойцу теробороны Украины. Внутри было оружие, в частности, автомат Калашникова, пистолет Макарова, граната, 200 грамм пластида и более 150 боеприпасов. Также в тайнике оказалось форменное обмундирование вооруженных сил Украины.

5 октября в Херсонской области полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии обнаружили у местного жителя тайник со взрывчаткой.

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    Владимир Седов
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