Российские полицейские нашли в тайнике бывшего бойца теробороны арсенал оружия

В Запорожской области полиция нашла арсенал бывшего бойца теробороны Украины

В Запорожской области российские полицейские изъяли в одном из домовладений целый арсенал оружия. Об этом в своем Telegram-канале сообщает областное управление МВД.

По данным силовиков, находка была сделана в городе Пологи благодаря полученной оперативной информации. Схрон принадлежал бывшему бойцу теробороны Украины. Внутри было оружие, в частности, автомат Калашникова, пистолет Макарова, граната, 200 грамм пластида и более 150 боеприпасов. Также в тайнике оказалось форменное обмундирование вооруженных сил Украины.

5 октября в Херсонской области полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии обнаружили у местного жителя тайник со взрывчаткой.