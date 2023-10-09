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17:47, 9 октября 2023Мир

Названа главная цель операции Израиля в секторе Газа

Посол в Москве назвал назвал целью Израиля разрушение всей инфраструктуры ХАМАС

Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Названа главная цель операции Израиля в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова посла страны в Москве Александра Бена Цви.

«[Военное положение] может продлиться долго (...), пока наша главная цель не будет достигнута, а это разрушение всей инфраструктуры ХАМАС, чтобы все, что было, никогда больше не повторилось», — заявил он.

При этом 9 октября израильские вертолеты начали наносить удары по территории Ливана. Перед этим ЦАХАЛ сообщил о проникновении в страну ряда лиц с территории Ливана.

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    Виктория Кондратьева
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