Посол в Москве назвал назвал целью Израиля разрушение всей инфраструктуры ХАМАС

Названа главная цель операции Израиля в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова посла страны в Москве Александра Бена Цви.

«[Военное положение] может продлиться долго (...), пока наша главная цель не будет достигнута, а это разрушение всей инфраструктуры ХАМАС, чтобы все, что было, никогда больше не повторилось», — заявил он.

При этом 9 октября израильские вертолеты начали наносить удары по территории Ливана. Перед этим ЦАХАЛ сообщил о проникновении в страну ряда лиц с территории Ливана.