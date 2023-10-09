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17:13, 9 октября 2023Мир

В Израиле сообщили о вертолетных ударах по территории Ливана

В Армии обороны Израиля сообщили о вертолетных ударах по территории Ливана

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильские вертолеты начали наносить удары по территории Ливана. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как заявили в ЦАХАЛ, подробности авиаударов по ливанской территории появятся позднее.

Ранее в Армии обороны Израиля сообщали о проникновении в страну ряда лиц через границу с Ливаном. До этого министр обороны Израиля Йоав Галлант распорядился также подготовить к эвакуации население, проживающее рядом с ливанским кордоном.

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    Алевтина Запольская
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