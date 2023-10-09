В Израиле сообщили о вертолетных ударах по территории Ливана

В Армии обороны Израиля сообщили о вертолетных ударах по территории Ливана

Израильские вертолеты начали наносить удары по территории Ливана. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как заявили в ЦАХАЛ, подробности авиаударов по ливанской территории появятся позднее.

Ранее в Армии обороны Израиля сообщали о проникновении в страну ряда лиц через границу с Ливаном. До этого министр обороны Израиля Йоав Галлант распорядился также подготовить к эвакуации население, проживающее рядом с ливанским кордоном.