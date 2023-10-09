Стало известно о проникновении в Израиль ряда лиц с территории Ливана

Армия обороны Израиля: ряд лиц проникли в страну с территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проникновении в страну ряда лиц с территории Ливана. Об этом говорится в публикации на официальной странице ЦАХАЛ в соцсети Х (бывший Twitter).

«Поступило сообщение о проникновении нескольких подозреваемых в Израиль с территории Ливана. В этом районе дислоцируются силы ЦАХАЛ», — указали военные.

Ранее Власти Израиля поручили немедленно перекрыть подачу воды в сектор Газа.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

Вечером 7 октября Тель-Авив начал переговоры с представителями ХАМАС о судьбе израильских заложников, похищенных в ходе атаки на территорию Израиля.