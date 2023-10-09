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14:32, 9 октября 2023Мир

Власти Израиля поручили перекрыть подачу воды в cектор Газа

Власти Израиля поручили немедленно перекрыть подачу воды в cектор Газа

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Власти Израиля поручили немедленно перекрыть подачу воды в сектор Газа. Об этом заявил министр энергетики страны Исраэль Кац, передает газета Times of Israel.

«Я дал указание немедленно прекратить подачу воды из Израиля в сектор Газа», — сообщил политик. Он также добавил, что подача топлива и электроэнергии в регион прекратилась два дня назад.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) допустили завершение боевых действий в городах на юге Израиля, однако в них еще могут находиться вооруженные лица.

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    Максим Габриелян
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