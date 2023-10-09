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12:14, 9 октября 2023Мир

В ЦАХАЛ допустили завершение боевых действий в городах

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ заявила о завершении боевых действий в городах

Фото: Matan Golan / Globallookpress.com

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) допустили завершение боевых действий в городах на юге Израиля, однако в них еще могут находится вооруженные лица. Об этом сообщает издание Haaretz.

«Бои в южном городе Офаким, куда в субботу проникла группа террористов ХАМАС из Газы, закончились рано утром в воскресенье, но время от времени распространялись слухи о нахождении в городе террористов», — говорится в материале издания.

Ранее армия обороны Израиля сообщила о возвращении населенных пунктов вдоль границы с сектором Газа, однако допускает размещение на территории боевиков ХАМАС. Соответствующее заявление главного представителя ЦАХАЛ, контр-адмирала Даниэля Хагари приводит The Times of Israel.

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    Максим Габриелян
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