В ЦАХАЛ допустили завершение боевых действий в городах

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ заявила о завершении боевых действий в городах

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) допустили завершение боевых действий в городах на юге Израиля, однако в них еще могут находится вооруженные лица. Об этом сообщает издание Haaretz.

«Бои в южном городе Офаким, куда в субботу проникла группа террористов ХАМАС из Газы, закончились рано утром в воскресенье, но время от времени распространялись слухи о нахождении в городе террористов», — говорится в материале издания.

Ранее армия обороны Израиля сообщила о возвращении населенных пунктов вдоль границы с сектором Газа, однако допускает размещение на территории боевиков ХАМАС. Соответствующее заявление главного представителя ЦАХАЛ, контр-адмирала Даниэля Хагари приводит The Times of Israel.