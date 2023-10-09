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11:38, 9 октября 2023Мир

Армия Израиля сообщила о возвращении под контроль населенных пунктов

Армия Израиля сообщила о возвращении территорий вдоль границы с сектором Газа

Фото: Amir Levy / Getty Images

Армия Израиля сообщила о возвращении населенных пунктов вдоль границы с сектором Газа, однако допускает размещение на территории боевиков ХАМАС. Об этом заявил главный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари, передает The Times of Israel.

«В настоящее время ни в одном из [возвращенных] городов боевых действий нет. Однако вполне возможно, что в этом районе все еще есть террористы», — сообщил контр-адмирал.

Также Хагари добавил, что столкновения между силами Израиля и сектора Газа за последние несколько часов стало «единичными».

Ранее стало известно, что израильские военные проводят операцию по зачистке Сдерота, расположенного на юге страны, от боевиков ХАМАС. Об этом заявила пресс-служба армии обороны Израиля.

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    Максим Габриелян
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