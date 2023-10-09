Израиль заявил о проведении зачистки Сдерота от террористов

ЦАХАЛ: израильские военные проводят операцию по зачистке Сдерота от террористов

Израильские военные проводят операцию по зачистке Сдерота, расположенного на юге страны, от боевиков ХАМАС. Об этом заявила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает The Times of Israel.

«Бригада десантников ведет упорный бой. Командиры и солдаты бригады проводят обыски в населенных пунктах, нейтрализуя террористов…. Они вместе с солдатами проводят операцию в Сдероте для зачистки города от террористов», — заявили в пресс-службе армии.

Ранее стало известно, что минимум 130 израильтян попали в плен к ХАМАС и группировке «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). Как сообщает издание, среди похищенных были женщины, дети и старики. По неофициальным данным, после вторжения ХАМАС без вести пропали около 750 израильтян.