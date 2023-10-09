Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:56, 9 октября 2023Мир

Израиль заявил о проведении зачистки Сдерота от террористов

ЦАХАЛ: израильские военные проводят операцию по зачистке Сдерота от террористов

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израильские военные проводят операцию по зачистке Сдерота, расположенного на юге страны, от боевиков ХАМАС. Об этом заявила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает The Times of Israel.

«Бригада десантников ведет упорный бой. Командиры и солдаты бригады проводят обыски в населенных пунктах, нейтрализуя террористов…. Они вместе с солдатами проводят операцию в Сдероте для зачистки города от террористов», — заявили в пресс-службе армии.

Ранее стало известно, что минимум 130 израильтян попали в плен к ХАМАС и группировке «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). Как сообщает издание, среди похищенных были женщины, дети и старики. По неофициальным данным, после вторжения ХАМАС без вести пропали около 750 израильтян.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Балацкая
    Обсудить
    Последние новости

    Выбрана новая «Мисс Россия». Что известно о самой красивой девушке страны и почему на конкурсе не обошлось без скандала?

    В России высказались о снижении внимания к Украине из-за конфликта в Израиле

    В ХАМАС высказались об обмене захваченных в Израиле заложников

    Тренер назвал самое эффективное упражнение для прокачки мышц ног и ягодиц

    Армия Израиля сообщила о возвращении под контроль населенных пунктов

    Главного раввина России госпитализировали в столичную клинику

    Российские военные заманили ВСУ в котел в районе Купянска

    Названа помогающая сохранить зрение в пожилом возрасте ягода

    В российской технике задействуют китайскую начинку

    Бывшая порноактриса поддержала Палестину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости