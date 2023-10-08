Израиль эвакуирует население около границы с Ливаном

Глава ЦАХАЛ распорядился готовить к эвакуации население около границы с Ливаном

Глава Минобороны Израиля Йоав Галлант распорядился готовить к эвакуации население около границы с Ливаном. Об этом сообщает израильская газета Haaretz.

«Министр обороны Галлант отдает приказ готовиться к эвакуации населенных пунктов вблизи границы с Ливаном», — говорится в сообщении газеты.

Ранее ЦАХАЛ объявил об эвакуации жителей населенных пунктов, находящихся на границе с сектором Газа. По словам пресс-службы ЦАХАЛ, дальнейшие эвакуационные мероприятия будут производится в соответствии с оценкой ситуации.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

В ответ на нападение премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал очистить страну от террористов и анонсировал «войну, которой ХАМАС еще не видел».