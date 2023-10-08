ЦАХАЛ объявил эвакуацию жителей около границы с сектором Газа

ЦАХАЛ объявил об эвакуации жителей, находящихся около границы с сектором Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об эвакуации жителей населенных пунктов, находящихся на границе с сектором Газа. Об этом говорится в Telegram-канале израильского ведомства.

По словам пресс-службы ЦАХАЛ, дальнейшие эвакуационные мероприятия будут производится в соответствии с оценкой ситуации.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

В ответ на нападение премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал очистить страну от террористов и анонсировал «войну, которой ХАМАС еще не видел».