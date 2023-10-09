Популярная модель снялась топлес в рекламе

Популярная австралийская модель Шанина Шейк приняла участие в откровенных съемках рекламной кампании ювелирного бренда Jacquie Aiche. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

32-летняя манекенщица позировала перед фотографом топлес в черной накидке с золотистым орнаментом и коротких шортах. Ее образ дополняли различные украшения из ассортимента марки: колье, браслеты, кольца и крупные серьги. Волосы знаменитости были распущены, а на ее лице присутствовал макияж в нюдовых тонах.

На других кадрах видно, что Шейк снялась и в нижнем белье, также продемонстрировав на камеру аксессуары Jacquie Aiche.

В апреле модель Кэндис Свейнпол сфотографировалась без бюстгальтера и показала фанатам откровенное видео. На размещенных кадрах 34-летняя манекенщица предстала топлес, продемонстрировав стройную фигуру. Знаменитость прикрыла обнаженный бюст руками, позируя на фоне деревьев в белых плавках от бикини.