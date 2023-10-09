Фотографы раскрыли способы выглядеть идеально на снимках

Специалисты школы фотографии Lafayette Photography, расположенной в Ирландии, раскрыли способы выглядеть идеально на снимках. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

В первую очередь эксперты напомнили о популярном совете американской супермодели Тайры Бэнкс «улыбаться глазами». Для этого необходимо расслабить мышцы лица, наклонить подбородок вниз и слегка прищурить глаза. Во время такого положения фотографы посоветовали смеяться и думать о чем-то хорошем. По их словам, такой подход к съемке гарантирует отсутствие неловкости и скованности.

Кроме того, собеседники издания порекомендовали немного стиснуть зубы, прикоснуться языком к небу и приподнять немного подбородок, чтобы создать более четкую линию нижней части лица. При этом они предложили полностью расслабиться и быть собой.

В заключение эксперты предложили отрабатывать свои позы перед зеркалом. Данный метод поможет узнать, какое положения является выигрышным, и помогает вести себя во время фотосессии естественно.

В марте профессиональные фотографы Алан Ди Уэст и Макс Чизотти раскрыли секрет идеальных снимков звезд на красных дорожках. Так, эксперты рассказали, что многие знаменитости репетируют свои выходы на мероприятия перед зеркалом.